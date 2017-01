TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Body Bizarre - Unglaubliche Schicksale GB 2016 Merken Der fünfjährige Jay aus China kam mit einer seltenen Krankheit auf die Welt - er wurde fast blind und ohne Nase geboren. Seine Eltern hatten Angst, für ihr stark behindertes Kind nicht sorgen zu können und gaben den Kleinen weg. Jetzt wird Jay von einer Charity-Organisation in die Vereinigten Staaten gebracht, um dort neue Eltern für ihn zu suchen. Zuerst geht es nach Washington zu Amanda und Gary, die den Jungen aber nur für kurze Zeit bei sich aufnehmen können. Kann sich Jay in seinem neuen Leben zurechtfinden, wird es in den USA medizinische Hilfe für ihn geben und am Ende auch eine Familie, die das Kind adoptiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Body Bizarre