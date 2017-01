ZDF neo 20:15 bis 21:45 Komödie Mörderische Jagd D 2013 2017-01-17 00:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Detektiv Finn Zehender soll die Kinder von Urs Jäger beschützen. Dieser besitzt nämlich eine Liste, für die sich nicht nur der Verfassungsschutz interessiert, sondern auch fiese Gangster. Auf dieser Liste sind die Namen von Deutschen, die Geld an der Steuer vorbeigeschmuggelt haben - auf geheime Konten in der Schweiz. Die organisierte Kriminalität schreckt vor nichts zurück, um an die Liste zu kommen. Finn Zehender gerät zunehmend in Gefahr. Denn mit dieser Liste will der Auftraggeber der Gebrüder Vargas eine Reihe sehr vermögender Deutscher erpressen und damit reich werden. Auch ein paar Bundestagsabgeordnete sollen darunter sein, weshalb sich der Verfassungsschutz schon eingeschaltet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hinnerk Schönemann (Finn Zehender) Thomas Thieme (Gerhard Mühlfellner) Katja Danowski (Agnes Sonntag) Roeland Wiesnekker (Maier) Hans Uwe Bauer (Bommer) Joana Ferkic (Mathilda Jäger) Stephan Bürgi (Urs Jäger) Originaltitel: Mörderische Jagd Regie: Markus Imboden Drehbuch: Holger Karsten Schmidt Kamera: Peter von Haller Musik: Detlef Petersen