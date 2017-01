sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Eine falsche Bewegung USA 2007 16:9 Merken Die Finanzberaterin Lindsay musste wegen Unterschlagung sieben Jahre ins Gefängnis. Wieder auf freiem Fuß, besucht sie ihre ehemalige Zellengenossin Carolyn. Auf dem Rückweg hat sie einen Autounfall - kurz darauf ist sie spurlos verschwunden. Sowohl Danny und Samantha als auch Jack und Martin beginnen mit den Ermittlungen. Die Spur führt zu Richard Ladlow, einem Ex-Geschäftspartner von Lindsay ... Zur gleichen Zeit suchen Mars und Vivian nach einigen verschwundenen Mädchen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Catherine Dent (Lindsay Bynum) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jeff T. Thomas Drehbuch: Diego Gutierrez, Gwendolyn M. Parker Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 16

