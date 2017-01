sixx 20:15 bis 21:15 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Jurisprudenz USA 2009 2017-01-17 02:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es stellt sich heraus, dass der vermeintliche Unfalltod eines Jugendlichen in einem Erziehungsheim im Jahr 2004 Mord gewesen ist. Valens hat besonderes Interesse an der Aufklärung des Falls, da er sich mitschuldig daran fühlt, dass der Jugendliche damals vom Richter zu schwer bestraft wurde. Es folgt eine kritische Auseinandersetzung mit der Praxis des amerikanischen Jugendstrafrechts in Verbindung mit dem Profitstreben privater Justizvollzugsanstalten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Bobby Cannavale (Eddie Saccardo) Steven Culp (Evan Price) Originaltitel: Cold Case Regie: Holly Dale Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 12