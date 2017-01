ZDFinfo 22:30 bis 23:15 Dokumentation Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General Der Putsch D 2013 2017-01-23 02:45 Stereo 16:9 Merken Im Krisenjahr 1923 sieht Hitler seine Chance auf einen Putsch. Gemeinsam mit Ludendorff versucht er am 9. November von München aus, die Macht in Deutschland an sich zu reißen. Am Abend des 8. November 1923 erklärt Hitler die demokratische Regierung in Berlin für abgesetzt. Doch die bayerische Polizei macht dem Putschversuch am 9. November vor der Feldherrenhalle ein Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der General

