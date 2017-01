WDR 23:40 bis 01:25 Thriller Gefangen zwischen Licht und Schatten - Half Light GB, D 2006 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Craig Rosenberg inszenierte "Gefangen zwischen Licht und Schatten - Half Light" als Mysterythriller in klassischer Hitchcock-Manier, in der Hauptrolle Demi Moore. Die Schriftstellerin Rachel Carlson führt mit ihrem Mann, dem Lektor Brian, und ihrem kleinen Sohn Thomas ein harmonisches Familienleben; bis dieses von einem Tag auf den anderen eine tragische Wende nimmt: Thomas stirbt bei einem Unfall, woraufhin Rachel, von Schuldgefühlen geplagt, in Depressionen verfällt. An Schreiben ist kaum mehr zu denken und auch ihre Ehe mit Brian, der nicht Thomas' leiblicher Vater war, steckt seit dem Tod des Kindes in einer schweren Krise. Um etwas Abstand zu gewinnen, zieht Rachel sich in ein abgelegenes Dorf an der schottischen Küste zurück. In dieser eigentümlich rauen Landschaft lernt sie den sympathischen Leuchtturmwärter Angus kennen. Er wird ihr enger Vertrauter. Durch Angus scheint sie die Vergangenheit endlich überwinden zu können, und nach anfänglichem Zögern lässt sie sich auf eine Liebschaft mit ihm ein. Doch das Glück ist nicht vollkommen, weil Rachel vom Geist ihres toten Sohnes verfolgt wird, der ihr geheimnisvolle Botschaften hinterlässt. Einbildung oder Realität? Niemand will Rachel Glauben schenken. Schließlich erfährt sie, dass Angus bereits vor Jahren umgekommen sein soll, nachdem er seine Frau und deren Liebhaber ermordet hat. Allmählich beginnt Rachel, an ihrem Verstand zu zweifeln. Mit der Ankunft ihrer besten Freundin Sharon, die sie in ihrer Verzweiflung um Hilfe bittet, droht die Situation vollends zu eskalieren. Erst als es schon fast zu spät ist, erkennt Rachel die ganze, grausame Wahrheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Demi Moore (Rachel Carlson) Henry Ian Cusick (Brian) Nicholas Gleaves (Dr. Robert Freedman) Beans El-Balawi (Thomas Carlson) Kate Isitt (Sharon Winton) James Cosmo (Finlay Murray) Joanna Hole (Mary Murray) Originaltitel: Half Light Regie: Craig Rosenberg Drehbuch: Craig Rosenberg Kamera: Ashley Rowe Musik: Brett Rosenberg Altersempfehlung: ab 12