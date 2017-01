RTL II 05:55 bis 06:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Bitte lächeln / Abgelehnt und abgehauen D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In ihrem ersten Fall sollen die Privatdetektive der verheirateten Angelika helfen. Ein Unbekannter erpresst sie mit obszönen Bildern. Die 38-Jährige vermutet, dass sich ihre Ex-Affäre Manuel an ihr rächen will. Sandra Fuchs und Nico Hartmann nehmen den jungen Mann genauer unter die Lupe und stellen fest, dass der 30-Jährige der Auftraggeberin tatsächlich noch immer nachstellt. Steckt er aber auch hinter den Erpressungsversuchen? Es beginnt ein Katz- und Mausspiel mit dem Unbekannten. Anschließend wendet sich ein junger Mann an die Detektei Stahl. Vor drei Tagen machte der 29-jährige Jörg seiner Freundin einen Heiratsantrag, den sie unter Tränen abgelehnte. Seitdem ist Mia spurlos verschwunden. Warum, weiß Jörg nicht. Seine letzte Hoffnung sind Giulia Peroni und Thomas Berg. Wo ist Mia und warum ist sie verschwunden? Auf ihrer Suche nach der jungen Frau stoßen die beiden Ermittler auf ein Szenario, das alle Beteiligten in den Abgrund zu reißen droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 03:00 bis 07:05

Seit 231 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 81 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 81 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 81 Min.