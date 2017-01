ProSieben 22:15 bis 22:40 Comedyserie The Big Bang Theory Sex mit der Erzfeindin USA 2008 2017-01-17 00:50 16:9 Merken Penny stellt Leonard, Sheldon, Howard und Raj ihren neuen Freund Eric vor. Leonard lässt sich daraufhin auf eine Beziehung mit seiner Kollegin Leslie Winkle ein. Damit hat vor allem Sheldon Probleme, schließlich ist Leslie seine Erzfeindin, die ihn bei jeder Gelegenheit beleidigt. Als Sheldon dann auch noch die gemeinsame Wohnung verlassen muss, damit Leonard und Leslie ungestört sein können, sinnt er auf Rache ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Sara Gilbert (Leslie Winkle) Travis Schuldt (Eric) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver

