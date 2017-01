Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Der taumelnde Kontinent Die neuen Massen A, D 2013 2017-01-17 00:45 Merken 1. Staffel, Folge 3: In den ersten 15 Jahren des 20. Jahrhunderts wurde vorgebildet, was später das 20. Jahrhundert ausmachte - vor allem eine ungeheure Beschleunigung in allen Lebensbereichen, die eine Verunsicherung der Menschen mit sich brachte, Unbehaustheit, transzendentale Obdachlosigkeit, Entfremdungsgefühle: alles wesentliche Charakteristika der Moderne. Ebenso begannen in dieser Zeit der Siegeszug der Technik, der Maschine - und die Defensivstrategien, mit denen viele Menschen, vor allem Intellektuelle und Künstler, auf die sich so rasant verändernde Welt reagierten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der taumelnde Kontinent