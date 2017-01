Phoenix 06:45 bis 07:30 Dokumentation Troja ist überall - Der Siegeszug der Archäologie Das Wunder am Indus D 2008 Live TV Merken London, 20. September 1924: An diesem Tag erfährt die Öffentlichkeit von der Entdeckung einer versunkenen Zivilisation, nach der niemand gesucht hatte und für die es bis dahin in keinem antiken Text auch nur das kleinste Indiz gegeben hatte. Die Illustrated London News berichtet über eine vergessene, versunkene Zivilisation am Indus, eine bronzezeitliche Hochkultur auf dem indischen Subkontinent. Der Film dokumentiert die detektivische Spurensuche nach einer Zivilisation, die der Wissenschaft bis heute so viele Rätsel aufgibt wie keine andere Kultur der Bronzezeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Troja ist überall - Der Siegeszug der Archäologie

Jetzt im TV Tennis

Tennis

Eurosport 03:00 bis 07:05

Seit 232 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 82 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 82 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 82 Min.