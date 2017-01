RTL NITRO 20:15 bis 22:50 Thriller K-19: Showdown in der Tiefe GB, D, USA, CDN 2002 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es beginnt als Testfahrt und endet als Todeskommando. Als die K-19, das erste mit Nuklearraketen bestückte sowjetische Atom-U-Boot, 1961 in See sticht, ist sie der Stolz der Marine. Doch hinter dem technischen Traum verbergen sich gravierende Material- und Konstruktionsmängel. Von Beginn an liegt ein Fluch über dem Boot. Der neue Kapitän Vostrikov und sein entmachteter Vorgänger Polenin, der als Erster Offizier an Bord geblieben ist, geraten mehrfach aneinander. Denn Vostrikov fährt einen knallharten Kurs und treibt Crew und Boot an die Grenzen der Belastbarkeit. Die Folgen sind katastrophal: Ein Leck im Kühlsystem des Reaktors macht die K-19 zur Zeitbombe. Gelingt nicht innerhalb von Stunden eine Reparatur, droht eine nukleare Katastrophe. Doch die einzige Rettungsmöglichkeit führt direkt in die radioaktive Hölle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Kapitän Alexei Vostrikov) Liam Neeson (Kapitän Mikhail Polenin) Peter Sarsgaard (Vadim Radtschenko) Joss Ackland (Marshal Zelentsov) John Shrapnel (Admiral Bratyeev) Donald Sumpter (Dr. Avrgadi Savran) Tim Woodward (Konstantin Partonov) Originaltitel: K-19: The Widowmaker Regie: Kathryn Bigelow Drehbuch: Christopher Kyle Kamera: Jeff Cronenweth Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12