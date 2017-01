kabel eins 22:15 bis 23:20 Magazin K1 Magazin Spezial Fertig-Schmaus oder Fertig-Graus? Tiefkühlpizza im Test / Die wichtigsten Dinge, die Sie über Lieferdienste wissen müssen D 2017 2017-01-17 02:45 16:9 HDTV Merken Frank Rosin hat schon einigen italienischen Lokalen in seiner Sendereihe "Rosins Restaurants" geholfen. Doch selten war die Herausforderung so groß wie in der Osteria "Stefano & Eva" in Saarlouis. Kann der Sternekoch dem ungelernten Gastronomen wirklich genügend Know-how vermitteln? Und: Fertig-Schmaus oder Fertig-Graus? Tiefkühlpizza im Test In Google-Kalender eintragen Moderation: Kathy Weber Originaltitel: K1 Magazin Spezial

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 96 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 96 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 96 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 66 Min.