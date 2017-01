kabel eins 20:15 bis 22:15 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Osteria Stefano & Eva" D 2017 2017-01-22 18:10 16:9 HDTV Merken Die Osteria "Stefano & Eva" liegt in der Kleinstadt Saarlouis und befindet sich direkt am Marktplatz. Trotzdem kennen nicht mal die Einheimischen das Lokal. Der Sizilianer Stefano und seine Frau Eva betreiben das Restaurant seit zwei Jahren, doch die Gäste blieben bislang aus. Zudem sorgen Stefanos Launen und sein Sturkopf für schlechte Stimmung und erschweren das Arbeiten. Kann Frank Rosin den Familienbetrieb retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!