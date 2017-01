kabel eins 06:25 bis 07:25 Krimiserie Quincy Der zweite Arm USA 1983 16:9 HDTV Merken Quincy wird zu einem schweren Unfall auf eine Baustelle gerufen. Dort angekommen, findet er einen jungen Mann, dem der linke Arm komplett abgetrennt wurde. Obwohl es aussichtslos erscheint, bringt Quincy das Unfallopfer und den abgetrennten Arm in das Krankenhaus 'Las Manos'. Der dort tätige Arzt, Dr. Gabriel McCracken, ist bekannt dafür, scheinbar aussichtslose Fälle zu lösen. Und tatsächlich: Es gelingt ihm, den Arm des jungen Mannes zu replantieren! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam Fujiyama) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Astin) Anita Gillette (Emily) Barry Newman (Dr. McCracken) Jennifer Andrews (Anne - Dr. McCracken's assistant) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: Jeri Taylor, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Frank R. Hale Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

