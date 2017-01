RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Folge: 231 Ein kopfloses Unterfangen USA 2016 2017-01-17 02:05 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zwei Angler entdecken im Anacostia-Fluss eine Leiche. Sie sind sich nicht ganz sicher, ob es nicht doch eine Schaufensterpuppe ist, doch bei näherem Hinsehen bestätigt sich ihr Verdacht. Panisch schmeißt einer der beiden den Außenbordmotor an und köpft so die Leiche. Im Jeffersonian kommt nur der Körper an. Der Kopf wird weiterhin vermisst. Trotz des fehlenden Kopfes kann die Identität des Opfers recht schnell ermittelt werden. Anhand der vielen Verletzungen ist Booth sich sicher, dass es sich bei dem Unbekannten um einen Eishockeyspieler handelt. Tatsächlich wird der All-Star-Profi Seth Lang seit kurzem vermisst. Seth war der Star in seinem Team, zwar ohne Star-Allüren, aber mit klaren Wertevorstellungen. So kam es zu Auseinandersetzungen mit der neuen Besitzerin des Teams, Katie Stober, die massive Kürzungen vorgenommen hat. Auch Alex Conrad kommt als Verdächtiger in Frage, die illegal Medikamente und Aufputschmittel an die Spieler verkaufte. Booth trifft im Zuge der Ermittlungen unterdessen auf einen alten Bekannten. Daryl Patterson war damals in der High School Torwart des gegnerischen Teams, als es um den Gewinn der Meisterschaft ging. Booth hat den entscheidenden Penalty gegen ihn verwandelt, was Patterson nie richtig verkraftet hat. Er verlangt nun eine letzte Revanche von Booth... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Temperance Brennan) David Boreanaz (Seeley Booth) T.J. Thyne (Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Camille Saroyan) John Boyd (James Aubrey) Brian Klugman (Dr. Oliver Wells) Originaltitel: Bones Regie: Ian Toynton Drehbuch: Gene Hong Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 16