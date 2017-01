Pro7 MAXX 20:15 bis 22:00 Actionfilm Getaway USA, BUL 2013 2017-01-17 00:05 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rasanter Action-Thriller mit Ethan Hawke und Selena Gomez: Die Frau des Ex-Rennfahrers Brent Magna wird entführt. Ein unbekannter Anrufer erklärt Brent, dass er seine Frau nur dann lebend wiedersieht, wenn er sich in ein bereitgestelltes Auto setzt und alles tut, was die Entführer von ihm verlangen. Brent rast in dem Wagen durch die Stadt und erfüllt Aufgaben, die er per Telefon erhält - doch die Zeit läuft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Brent Magna) Selena Gomez (Das M) Jon Voight (Die Stimme) Rebecca Budig (Leanne) Paul Freeman (Der Mann) Bruce Payne (Angesehener Mann) Ivaylo Geraskov (Detective) Originaltitel: Getaway Regie: Courtney Solomon Drehbuch: Sean Finegan, Gregg Maxwell Parker Kamera: Yaron Levy Musik: Justin Burnett Altersempfehlung: ab 16