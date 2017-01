ONE 22:00 bis 22:45 Serien Cucumber GB 2014 2017-01-17 01:30 Wieder da Merken Henry und Lance sind ein glückliches Paar, aber nach einer desaströsen Verabredung wird ihr Leben nie wieder dasselbe sein. Bei der Arbeit fühlt Henry sich angezogen vom geheimnisvollen Freddie Baxter, während Lance einen Neuen in der Firma begrüßt - Daniel. Aber die beiden frisch geknüpften Freundschaften werden ihnen bald um die Ohren fliegen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Franklin (Henry Best) Jan Uddin (Saul) Cyril Nri (Lance Sullivan) Jamie Zubairi (Max) Andy Burk (Steve) Christian Dixon (Jules) Darren Lawrence (Raymond) Originaltitel: Cucumber Regie: David Evans Drehbuch: Russell T. Davies Kamera: Mark Elliott Musik: Murray Gold

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 95 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 95 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 95 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 65 Min.