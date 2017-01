BR Fernsehen 06:30 bis 07:20 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2612 D 2017 Live TV Merken Um das Verhältnis zu Desirée zu entspannen, lädt Adrian Clara und William zum Abendessen ein. Ihm zuliebe bemühen sich alle um eine entspannte Stimmung. Als es darum geht, ob Adrian das Paragliding zukünftig besser lassen sollte, steht Desirée mit ihrer Meinung alleine da und fühlt sich ausgeschlossen. Am Tag darauf startet Adrian trotz Desirées Einwände einen neuen Flugversuch. Doch eine Panikattacke zwingt ihn zum Abbruch. Nur durch Clara gelingt es Adrian, seine Angst zu überwinden. Als Desirée die beiden in einem vertrauten Moment beobachtet, weckt dies ihre Eifersucht. Bei einem gemeinsamen Basketballspiel zwischen Adrian, Desirée, William und Clara bahnen sich die angestauten Emotionen schließlich ihren Weg - Natascha springt als Testimonial für eine Hautcreme ein. Die nachbearbeiten Bilder sind allerdings so gewöhnungsbedürftig, dass Nataschas Eitelkeit auf eine harte Probe gestellt wird. Beatrices kurzes Hochgefühl, dass Friedrich sie heiraten wird, hält nicht lange an. Friedrich ist mehr darauf aus, bald sechs Prozent von Charlottes Anteilen zu erlangen, und freut sich über die sich anbahnende Intrige. Als er mit Beatrice auf die Zukunft anstoßen will, wirft die ihm Gefühlskälte vor. Da überrascht Friedrich sie mit einer sehr emotionalen Geste. Nach Davids Vorwurf vertraut Tina Hildegard die Wahrheit an. Während sich die Sonnbichlers um Oskar sorgen, kümmert sich André um die in Verruf geratene Brauerei. Da Werner ihm nicht helfen will, lässt André seinen Frust an Tina aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Michael N. Kühl (David Hofer) Louisa von Spies (Desirée Lechner) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Steffen Nowak, Felix Bärwald Drehbuch: Günter Overmann, Oliver Pankutz

