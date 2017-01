RTL Plus 22:45 bis 23:30 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Die Abrechnung D 1999 Merken Der der Polizei wohl bekannte Mafioso Salvatore Baci wird in seinem Restaurant von drei Schüssen niedergestreckt. Salvatore überlebt den Anschlag schwer verletzt. Der Schütze kann unerkannt entkommen. Kehler und Bongartz übernehmen die Ermittlungen, stoßen jedoch auf eine Mauer des Schweigens. Niemand will ihnen etwas über die Hintergründe des Verbrechens erzählen. Kurze Zeit später ereignet sich erneut ein Mordanschlag. Diesmal ist das Opfer der frühere Rechtsanwalt Bacis, Udo Bannasch, der beim Anschlag auf Salvatore Baci ebenfalls anwesend war. Bannasch kommt zum Glück mit einer leichten Verletzung davon. Die ballistischen Untersuchungen ergeben, dass sowohl auf Baci als auch auf Bannasch aus der selben Waffe geschossen wurde. Doch beide bemühen sich mit aller Macht, die Polizei über die wahren Hintergründe des Verbrechens im Dunkeln zu lassen. Was haben sie zu verbergen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Kriminalhauptkommissar Stefan Kehler) Max Gertsch (Kriminalkommissar Ralf Bongartz) Henry Van Lyck (Oberstaatsanwalt Gerhart Lotze) Brigitte Beyeler (Staatsanwältin Susanne Clausen) Klaus Schindler (Dr. Duhler) Gunter Schoss (Udo Bannasch) Pjotr Olev (Salvatore Baci) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: Olaf Götz Drehbuch: Detlef Wittenberg Musik: Rainer Oleak

