RTL Plus 20:15 bis 21:05 Krimiserie Balko Gotcha - Ich hab dich! D 1995 Stereo Hauptkommissar Balko will mit Freundin Colette endlich mal ein ruhiges Wochenende im Sauerland verbringen. Aber kaum angekommen, wird er schon wieder aus dem Bett geholt und zu einem Einsatz gerufen. Beim 'Gotcha', einem Gelände-Kampfspiel, bei dem zwei Mannschaften aufeinander Jagd machen und die Treffer mit Farbpatronen markieren, ist ein tödlicher Schuss gefallen. Alain Fleischer und Helmut Löns, zwei der Teilnehmer, entdecken bei ihrer Rückkehr zum Lagerplatz, wo ihre Frauen sie mit Grillwürstchen und Dosenbier erwarten, dass ihr Mitspieler Joachim Neberg erschossen wurde. Als Balko den Schreibtisch des toten Geschäftsmannes untersucht, findet er einen Schuldschein über 25.000 Mark - ausgestellt auf den Bauunternehmer Helmut Löns - und eine Rechnung vom Waffenhändler Alain Fleischer. Gleichzeitig entdeckt Krapp 62 Pornofilme, allesamt Homevideos, die Neberg mit versteckter Kamera von sich und wechselnden Gespielinnen aufnahm. Es stellt sich heraus, dass keine Frau vor Neberg sicher war, auch nicht die Ehefrauen seiner Gotcha-Mitstreiter Löns und Fleischer. Mit Hilfe seines Freundes Conny, des Schundroman-Schriftstellers von der Trinkhalle, schmeichelt sich Balko bei Gotcha-Teamchef Fleischer ein und nimmt "undercover" an den zwei Mal wöchentlich stattfindenden Spielen teil. Allerdings erzählt er noch nicht einmal seinem Chef Vollmer etwas davon. Als die Gotcha-Kämpfer herausbekommen, dass Balko ein Bulle ist, beschließen sie, ihm einen Denkzettel zu verpassen. Vollmer hat in der Zwischenzeit herausgefunden, dass das Loch in Nebergs Brust von einer Walther PPK Kaliber 7,65 stammt und dass Helmut Löns eine entsprechende Waffe dieses Kalibers besitzt. Als Vollmer und Krapp mit einem Haftbefehl für Löns bei dem laufenden Gotcha-Spiel eintreffen, entdecken sie ihren völlig abgehetzten Kollegen Balko. Und einige weitere Überraschungen, mit denen sie bei diesem Fall nicht mehr gerechnet hatten... Schauspieler: Jochen Horst (Balko) Dieter Pfaff (Vollmer) Ludger Pistor (Krapp) Horst A. Fechner (Wiese) Joana Schümer (Colette) Jürgen Elbers (Conny) Peter Freiberg (Alain Fleischer) Originaltitel: Balko Regie: Wolfgang F. Henschel, Nico Hofmann Drehbuch: Leo P. Ard, Michael Illner, Alexander Adolph Musik: Nikolaus Glowna