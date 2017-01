Super RTL 22:25 bis 00:30 Komödie Ein Kandidat zum Verlieben USA 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Hannah Higgins ist eine sehr engagierte und gerissene Politikerin, die jedoch die alles entscheidenden Wahl gegen den Publikumsliebling der Wähler verliert. Daher entschließen sie und ihere Freundin Colleen für die nächste Wahl einen geeigneteren Kandidaten aufzustellen, der die Wähler für sich gewinnen kann. Wer wäre da besser geeignet, als der charmante Bierverkäufer Elliot? Doch der braucht erst einmal eine modische Generalüberholung und das richtige Know-how. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stiles (Hannah) David Walton (Elliot) Camryn Manheim (Colleen) Frances Fisher (Allie Doolittle) Nada Despotovich (Wilma) Maureen Keiller (Vivian) Bill Mootos (Wade Bradbury) Originaltitel: The Makeover Regie: John Gray Drehbuch: C. Jay Cox Kamera: James Chressanthis Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6