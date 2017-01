Super RTL 20:15 bis 22:25 Komödie Vielleicht, vielleicht auch nicht GB, USA, F, D 2008 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die zehnjährige Maya durchlebt die Scheidung ihrer Eltern und will von ihrem Vater Will wissen, wie er ihre Mutter kennen gelernt hat. Will erinnert sich an die Vergangenheit und erzählt von seiner Zeit als idealistischer New Yorker Nachwuchspolitiker und seinen Beziehungen zu drei völlig verschiedenen Frauen. Will durchlebt noch einmal diesen Lebensabschnitt und stellt seiner Tochter während der Erzählung die Aufgabe, zu erraten, welche der drei Frauen er geheiratet hat. Um es der Tochter nicht zu leicht zu machen verändert der Vater dabei die Namen der Frauen und einige Fakten. Während Maya versteht, dass Liebe ziemlich kompliziert sein kann, wird ihrem Vater klar, dass es möglicherweise noch ein glückliches Ende geben kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Reynolds (Will Hayes) Abigail Breslin (Maya Hayes) Isla Fisher (April Hoffman) Elizabeth Banks (Emily) Rachel Weisz (Summer Hartley) Kevin Kline (Hampton Roth) Derek Luke (Russell McCormack) Originaltitel: Definitely, Maybe Regie: Adam Brooks Drehbuch: Adam Brooks Kamera: Florian Ballhaus Musik: Clint Mansell