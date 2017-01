Super RTL 06:50 bis 07:05 Trickserie Bob der Baumeister Heppos Tanztraum GB 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Bürgermeisterin Baugroß ist aufgeregt. Der berühmte Tänzer Simon de Souza kommt mit seiner Fernseh-Tanzshow ins Hochhausener Stadion. Der Star ist jedoch entsetzt über die Bedingungen dort: Kein schönes Licht, kein Schwingboden und nicht mal eine Diskokugel! Jetzt kann nur noch Bob helfen, der mit seinem Team das Stadion blitzschnell umbauen soll. Vor allem Heppo wird von der Tanzbegeisterung der Bürgermeisterin bald angesteckt. Doch dann passiert ihm ein Missgeschick: Kurz vor Showbeginn zerstört er den neuen Schwingboden. Was nun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bob the Builder

