RTL Passion 22:10 bis 22:45 Daily Soap Unter uns D 2016 2017-01-17 04:45 Merken Andrea verspricht Benedikt, ihren Sohn nicht aus den Augen zu lassen. Als Bambi Valentins Hilfe in der Werkstatt benötigt, lässt sich Andrea zunächst auch nicht erweichen. Doch nachdem ihr Sohn vorbildblich seine Hausaufgaben erledigt und ihr im Haushalt geholfen hat, entlässt sie ihn in die Werkstatt zum Arbeiten mit Bambi. Dort hat Valentin Spaß und vergisst für einen Moment seinen Eltern-Frust. Genau das bekommt Benedikt mit und stellt Andrea wütend zur Rede... Nach nur einem Mandantengespräch mit Roswitha ist Tobias total genervt. Er kann nur hoffen, dass sich ihre Erbschaftsangelegenheit schnell regeln und ihr Fall zu den Akten legen lässt. Doch er hat Roswithas Hass auf Ottmars Kinder unterschätzt. Sie hat ihre Emotionen nicht im Griff und so torpediert sie eine potentielle Einigung mit der Gegenseite. Spätestens jetzt wird Tobias klar, dass ihm mit Roswitha als Mandantin einige äußerst anstrengende Wochen bevorstehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Fink) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 98 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 98 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 68 Min.