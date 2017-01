Der schüchterne Rupert (Max Riemelt) fängt als Versicherungsvertreter in der Provinz an. Weil ihm sein Chef im Nacken sitzt, braucht er schnellstmöglich einen Vertragsabschluss. Doch keiner der Einwohner interessiert sich für seine Angebote. Einzig die Bäuerin Olivia ist geradezu erpicht darauf, eine Lebensversicherung für ihren Vater abzuschließen. Was Rupert nicht weiß: Sie plant einen Versicherungsbetrug. Ehe er sich’s versieht, hat Olivia ihn für ihre Zwecke eingespannt … Tiefschwarzer Spaß mit wunderbar skurrilen Nebenfiguren (u. a. Erni Mangold, Alexander Held) In Google-Kalender eintragen