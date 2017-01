Das Erste 18:50 bis 19:45 Krimiserie WaPo Bodensee Folge: 1 Das Geisterschiff D 2016 Stereo Untertitel HDTV Neu Neue Staffel Merken Start der neuen ARD-Krimiserie - Gerade noch glücklich mit Mann und Kindern bei der Polizei in Hamburg – im nächsten Augenblick alleinerziehend auf dem Weg in ihre alte Heimat, an den Bodensee: Nele wagt einen Neustart als Leitung der Wasserschutzpolizei. Der erste Fall lässt nicht lange auf sich warten: Eine führerlose Jacht wird angetrieben. Kurz darauf wird die Leiche des Jachtbesitzers gefunden. – 8 Folgen, dientags In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Floriane Daniel (Nele Fehrenbach) Ole Puppe (Andreas Rambach) Wendy Güntensperger (Julia Demmler) Simon Werdelis (Pirmin Spitznagel) Diana Körner (Mechthild Fehrenbach) Noah Calvin (Niklas Fehrenbach) Sofie Eifertinger (Johanna Fehrenbach) Originaltitel: WaPo Bodensee Regie: Raoul W. Heimrich Drehbuch: Axel Hildebrand, Luci van Org Kamera: Ludwig Franz