National Geographic People 22:05 bis 22:30 Dokumentation Traumjob Down Under Eifersucht am Great Barrier Reef AUS 2010 2017-01-17 02:40 Stereo 16:9 Merken Bens Job hält, was er verspricht. Er taucht am Great Barrier Reef und besucht den Wildpark auf Green Island. Er lernt, einen Bumerang zu werfen und spricht mit Wissenschaftlern im Lizard Island National Park. Doch allmählich wird seine Freundin Bre eifersüchtig auf sein tolles Leben und macht sich auf die Suche nach ihrem eigenen Traumjob... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Best Job In the World

