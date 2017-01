National Geographic People 06:50 bis 07:40 Dokumentation An Bord des Mega-Traumschiffs Eine unerwartete Inspektion und andere Probleme SA 2008 2017-01-23 21:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf dem Luxusliner "Costa Serena", der länger ist als die London Bridge, gibt es Unterhaltungsangebote auf vielen verschiedenen Ebenen, die insgesamt mehr als fünf Fußballfelder groß sind. Derzeit steht der Crew eine hektische Woche bevor. Eine unangemeldete Sicherheitsinspektion und besonders anspruchsvolle Gäste machen den Mitarbeitern das Leben an Bord schwer. Auch sonst sieht es nicht gerade viel versprechend aus, denn das Wetter wird schlechter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cruise Ship Diaries

