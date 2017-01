Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Der Angriff der Malevolence USA 2008 Stereo 16:9 Merken General Grievous nutzt eine neue Superwaffe, das Raumschiff Malevolence, um die Flotten der Republik zu vernichten. Auch die Flotte von Meister Plo Koon wird zerstört. Der Meister kann sich jedoch mit einigen Klonkriegern in eine Rettungskapsel flüchten und schafft es, weitere Kampfdroiden abzuwehren. Währenddessen starten der Jedi Anakin Skywalker und die Jedi-Schülerin Ahsoka Tano zu einer Rettungsmission. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Steven Melching Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12

