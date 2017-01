Syfy 06:10 bis 06:55 Dokumentation Fact or Faked: Auf den Spuren des Paranormalen Die Bestie aus dem Moor / Lichter in der Nacht USA 2010 Stereo 16:9 Merken Das Team bekommt ein mysteriöses Video aus Großbritannien. Die verschwommenen Aufnahmen zeigen ein großes Wesen, das in hoher Geschwindigkeit über die Ebene von Dartmoor läuft. Angeblich soll ein monsterartiges Wesen für Tiertötungen in der Gegend verantwortlich sein. Währenddessen ist in Kalifornien die UFO-Community in Aufruhr. Die Sichtung eines dreieckigen Fluggeräts, das den Himmel erhellt, stellt das Team vor ein Rätsel. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Larry Caughlan Jr. (Himself - Effects Specialist) Jael de Pardo (Herself - Journalist) Ben Hansen (Himself - Team Leader) Chi-Lan Lieu (Herself - Photography Expert) Bill Murphy (Himself - Lead Scientist) Austin Porter (Himself - Stunt Expert) Jonathan Downes (Himself - Cryptozoologist) Originaltitel: Fact or Faked: Paranormal Files

