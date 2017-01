Emile Hirsch in einem Biopic über einen legendären Drogendealer: Johnny Truelove, Sohn eines Kleinkriminellen, ist sauer. Einer seiner "Geschäftspartner" kann das Geld, das er ihm schuldet, nicht auftreiben. Johnny entführt daraufhin dessen kleinen Bruder, um an seine Kohle zu kommen. Doch die Dinge laufen nicht so, wie sie sollen und die ursprüngliche Entführungsaktion entwickelt sich zu einem tödlichen Fiasko. In Google-Kalender eintragen