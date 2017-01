kabel1 classics 06:10 bis 07:30 Komödie Kuck' mal, wer da spricht II USA 1990 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken James hat sich zwei Träume erfüllt: Er ist inzwischen Pilot geworden, und er hat die attraktive Mollie geheiratet. Als sich Nachwuchs ankündigt, wird auch für den kleinen Mikey ein großer Wunsch wahr - ein Schwesterchen. Doch Julie entpuppt sich als ziemlich aufmüpfiges Baby, und Mikeys Begeisterung schwindet. Doch es kommt noch schlimmer: Als sich Mollies Bruder im Haus einnistet, hängt schon bald der Haussegen schief. Mikey und Julie müssen ihre Eltern zur Vernunft bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirstie Alley (Mikey) John Travolta (Julie) Olympia Dukakis (Eddie) Elias Koteas (Stuart) Twink Caplan (Rona) Gilbert Gottfried (Joey) Lorne Sussman (Mikey) Sprecher: Thomas Gottschalk (Mikey) Nina Hagen (Julie) Frank Zander (Eddie) Originaltitel: Look Who's Talking Too Regie: Amy Heckerling Drehbuch: Amy Heckerling, Neal Israel Kamera: Thomas Del Ruth Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 6

