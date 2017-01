SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Der Stierlauf USA 2016 2017-01-17 00:35 16:9 HDTV Merken In Pamplona, im spanischen Teil des Baskenlandes, verschwindet während der Sanfermines ein Amerikaner, der mit zwei Freunden an einem der berühmt-berüchtigten Stierläufe teilgenommen hat. Kurz darauf tauchen seine abgeschnittenen Ohren an einem baskischen Denkmal auf. Der spanische Kommissar Esposito bittet das IRT, äusserst diskret zu ermitteln, da die Stadt voller Touristen ist. Im Vorjahr haben schon drei Australier das gleiche Schicksal erlitten. Neben dem Fundort liegt die Kirche von Pater Consolmango, der, wie Jack glaubt, etwas zu wissen scheint, was er nicht preisgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Tony Plana (Pater Consolmango) Carlos Leal (Detective Benjamin Esposito) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Erica Meredith Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini Altersempfehlung: ab 16