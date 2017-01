NDR 20:15 bis 21:15 Gesundheit Visite Das Gesundheitsmagazin Vitamin-D-Mangel bei Norddeutschen / Thrombose: was tun, wenn das Blut in den Venen stockt? D 2017 2017-01-18 00:35 Stereo Untertitel HDTV Merken Vitamin-D-Mangel bei Norddeutschen Aktuelle Studien zeigen, dass Menschen im Norden Deutschlands ganz besonders von Vitamin-D-Mangel betroffen sind. Lübecker Forscher werteten die Ergebnisse von fast 100.000 Blutproben aus den norddeutschen Bundesländern aus und stellten dabei bei über 50 Prozent der Proben eine Vitamin-D-Unterversorgung fest. Welche Folgen hat der Mangel an Vitamin D für den Körper? Ein zurzeit viel diskutiertes Thema. Die Bedeutung von Vitamin D wird überschätzt, sagen die einen. Dagegen spricht, dass ein Vitamin-D-Mangel erwiesenermaßen verstärkt zu Knochenbrüchen und Osteoporose führen kann. Außerdem wird ein Mangel an Vitamin D mit der Schwächung der Abwehr von Infektionserkrankungen in Verbindung gebracht. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thrombose: was tun, wenn das Blut in den Venen stockt? Nur die wenigsten Thrombosen bei einer Venenverstopfung werden sofort entdeckt, denn die Beschwerden sind oft so harmlos wie bei einem Muskelkater: Schweregefühl, Kribbeln, ein leichtes Ziehen im Unterschenkel. Im schlimmsten Falle kann sich aber ein Teil des Gerinnsels lösen und zu einer gefährlichen Lungenembolie führen. Außerdem drohen langfristig chronische Wunden am Unterschenkel. Mit speziellen Bluttests soll eine Thrombose bei gefährdeten Patienten schneller entdeckt werden. Und neuartige Medikamente können helfen, Thrombosen und ihre schwerwiegenden Folgen zu vermeiden. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Cordes Originaltitel: Visite