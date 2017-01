NDR 06:35 bis 07:20 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Etikettenschwindel: die "Gratis"-Masche / LED-Lampen: riskantes Leselicht / Existenzgefahr: Ärger mit Stromanbieter / Süßen ohne Zucker: Alternativen im Vergleich / Garagenstreit: Pächter fühlen sich enteignet / Betrugsmasche: Verkauf geklauter Autos D 2017 2017-01-19 02:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Etikettenschwindel: die "Gratis"-Masche In Supermärkten und Discountern sind sie nicht zu übersehen: Produkte, die mit mehr Inhalt zum gleichen Preis werben. "30% gratis" steht dann zum Beispiel auf der Verpackung. Klingt für viele Verbraucher erst einmal attraktiv, entpuppt sich aber meist als Mogelpackung. LED-Lampen: riskantes Leselicht Schreibtisch- und Leselampen mit LED-Leuchtmitteln gehören zum Standard in vielen Haushalten. Doch Laboruntersuchungen haben jetzt ergeben: Das Licht vieler Modelle kann gesundheitsschädlich sein. Und auch mit den Sicherheitssiegeln nehmen es einige Hersteller nicht so genau. "Markt" deckt auf! Existenzgefahr: Ärger mit Stromanbieter Seit mehr als 30 Jahren hat Hartmut N. einen Fleischereibetrieb in Schleswig-Holstein. Doch nun hat er ein existenzbedrohendes Problem: Sein Stromanbieter fordert unglaubliche 60.000 Euro. Es kann sich dabei nur um einen Fehler handeln, aber das Unternehmen besteht auf dieser hohen Summe. "Markt" mischt sich ein! Süßen ohne Zucker: Alternativen im Vergleich Neues Jahr, neue Vorsätze: Für viele Menschen ist der Verzicht auf Zucker der Weg zu einem gesünderen Alltag. Doch welche Süßstoffe haben Supermärkte und Discounter alternativ im Angebot? Und wie gut sind diese wirklich? "Markt" will's wissen! Garagenstreit: Pächter fühlen sich enteignet Zu DDR-Zeiten haben viele Bürger die eigene Garage direkt vor der Haustür genutzt, die sie selbst errichtet hatten und die ihr Eigentum waren. Für das Grundstück bezahlten sie eine geringe Pacht an die Gemeinde, auch noch lange nach der Wende. Doch nun kündigen einige Gemeinden, wie zum Beispiel Amt Neuhaus, die alten Verträge, und wollen mehr Geld für die alten Schuppen haben. Die Pächter fühlen sich übergangen und hilflos. "Markt" war vor Ort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Markt

