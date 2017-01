Disney Channel 22:15 bis 22:40 Comedyserie Immer wieder Jim Der Junggesellinnen-Abschied USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Cheryl veranstaltet einen langweiligen Junggesellinnen-Abschied für Dana. Der laue Abend bringt Jim und Andy auf die Idee, mit Dana einmal richtig feiern zu gehen. Als alle drei betrunken sind, warnt Jim Dana vor dem Heiraten. Er sagt ihr, sie tappe in eine Falle. Die betrunkene Dana macht sich daraufhin auf den Weg zu Ryan, um die geplante Hochzeit wieder abzusagen . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) Originaltitel: According to Jim Regie: Dennis Capps Drehbuch: Howard J. Morris Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi

