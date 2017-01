Disney Channel 20:15 bis 22:15 Abenteuerfilm Wolfsblut USA 1991 Nach dem Roman von Jack London Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zusammen mit dem Goldsucher Alex bricht Jack auf zu einer beschwerlichen und gefährlichen Reise durch das verschneite Alaska, um seinen Vater zu besuchen. Als sie zur Mine von Jacks Vater gelangen, müssen sie feststellen, dass er gestorben ist. Doch anstatt umzukehren und in die Zivilisation zurückzukehren, beschließt Jack, die Goldsuche seines Vaters fortzusetzen. Alex kann nicht umhin, den unerfahrenen Jungen dabei zu unterstützen. Jack schließt Freundschaft mit dem gezähmten Wolfshund Wolfsblut, einem geheimnisvollen Tier, das ihn in letzter Sekunde vor einem wütenden Grizzly gerettet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Maria Brandauer (Alex Larson) Ethan Hawke (Jack Conroy) Seymour Cassel (Skunker) Susan Hogan (Belinda Casey) James Remar (Beauty Smith) Bill Moseley (Luke) Clint Youngreen (Tinker) Originaltitel: White Fang Regie: Randal Kleiser Drehbuch: Jeanne Rosenberg, Nick Thiel, David Fallon Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 6