Disney Channel 06:25 bis 06:55 Trickserie Die Schlümpfe Papa Schlumpf, Papa Schlumpf USA, B 1986 16:9 HDTV Merken Ja, es kann auch zu viel des Guten geben. Wenn mit der Zauberformel von Papa Schlumpf ein Unfall passiert und er sich schließlich verdoppelt, freuen sich die Schlümpfe sehr: zwei von Papa Schlumpfs Sorte können doppelt so viele Ratschläge geben und doppelt so viel Liebe wie einer. Aber nach einer Weile werden die Dinge im Dorf zu kompliziert. Besonders wenn sich durch einen Unfall die Zahl der Gargamels verdoppelt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen Regie: Don Lusk, Jay Sarbry, Carl Urbano, Rudy Zamora Drehbuch: Peyo

