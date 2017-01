ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Unfaire Mode - der hohe Preis für unsere Kleidung D 2017 2017-01-18 11:00 16:9 Merken T-Shirts, Hosen und Jacken - unsere Kleiderschränke sind voll davon. Doch wir kaufen weiter und weiter. Hauptsache die Klamotten sind modisch und möglichst billig. Wie sie produziert werden, ist ihnen nicht anzusehen. Dabei sind die Arbeitsbedingungen der Textilarbeiter in Bangladesch oder Indien miserabel, viele werden ausgebeutet und zahlen einen hohen Preis für unsere unfaire Mode. Doch kaufen wir heute deswegen anders ein? Gisela Burckhardt von der "Kampagne saubere Kleidung" setzt sich für gerechtere Arbeitsbedingungen ein. Sie erzählt vom harten Leben der Näherinnen in Indien. Und die Journalistin Sarah Zierul geht mit uns auf die Suche nach fairer Mode. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: Gisela Burckhardt ("Kampagne saubere Kleidung"), Sarah Zierul (Journalistin) Originaltitel: Planet Wissen

