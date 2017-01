SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Folge: 91 Mord im Museum USA 1981 16:9 Merken Zwei untergetauchte Nazi-Verbrecher nutzen die Überführung einer Mumie von Ägypten in die USA, um einen Diamantenschmuggel abzuwickeln. Quincy, der die Echtheit der Mumie überprüfen soll, findet im Sarkophag statt der Mumie die Leiche eines Zollfahnders. Dem Toten wurde das Rückenmark entfernt, um so die Diamanten zu transportieren. Als wenig später einer der Schmuggler und sein Käufer tot aufgefunden werden, ergibt sich für Quincy eine erste Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Albert Paulsen (Mr. Stikler) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: Michael Braverman Kamera: H. John Penner Musik: Marvin Laird Altersempfehlung: ab 6