History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Gefiederte Monster USA 2015 Stereo 16:9 Merken Nachdem ein Jogger auf geheimnisvolle Weise von einem Bergpfad auf dem Mount Marathon in Alaska verschwunden ist, will ein Zeuge zu dieser Zeit einen monströsen Raubvogel gesehen haben. Es könnte sich dabei um den sagenumwobenen Donnervogel handeln, der die Größe eines kleinen Flugzeugs haben soll. Mit seinem Flügelschlag soll er wilde Stürme hervorrufen können und Jagd auf große Beute wie Wild oder Menschen machen. Das Team macht sich auf, um die Spur des Vermissten zu verfolgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 101 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 71 Min.