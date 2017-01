3sat 04:30 bis 06:10 Drama Das rote Zimmer D 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dr. Fred Hintermeier erforscht die neurophysiologischen Effekte des menschlichen Nervensystems beim Küssen. Doch als zwei attraktive junge Frauen auftauchen, vergeht seine kühle Distanz. Diese wissenschaftliche Distanz gegenüber der Liebe hat bereits das Privatleben des Gelehrten zerstört: Seine Frau lässt sich scheiden, den Geburtstag verbringt der vereinsamte Wissenschaftler mit einem Callgirl. Sein tristes Leben ändert sich durch die Bekanntschaft mit der jungen Luzie und ihrer Freundin Sibil. Die beiden sind ein Paar und brauchen eigentlich keine Männer, doch als Romanschriftstellerin hat Luzie das gleiche Forschungsgebiet wie Fred. Sie interessiert allerdings mehr die emotionale Seite des Küssens - für Hintermeier ist dies Neuland. Bereitwillig wechselt er die Seiten und stellt sich den beiden attraktiven Frauen als Forschungsobjekt zur Verfügung, zumal der Versuchsaufbau sich als verführerisch erweist: In einem roten Kuschelzimmer, ausgestattet mit Kissen, Matratzen und einem Fernseher, kommt es zu zärtlichen Annäherungen. Fred muss genau erklären, was er fühlt. Der Kuss-Forscher ist begeistert von dieser Versuchsanordnung und unterschreibt einen Beziehungsvertrag - mit seinem eigenen Blut. Das amouröse Arrangement kostet ihn allerdings 3000 Euro im Monat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Lorenz (Luzie) Seyneb Saleh (Sibil) Peter Knaack (Fred) Max Wagner (Peter) Isabell Hindersin (Venus) Hanns Zischler (Prof. Mühsam) Arnd Klawitter (Alexander) Originaltitel: Das rote Zimmer Regie: Rudolf Thome Drehbuch: Rudolf Thome Kamera: Ute Freund Musik: Katia Tchemberdji Altersempfehlung: ab 12