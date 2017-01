3sat 02:55 bis 04:30 Krimi Ein Freund gewisser Damen - The Walker USA, GB 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Carter Page III, aus gutem Hause stammend, begleitet reiche Upperclass-Ladies. Doch eines Tages gerät er bei der Erfüllung einer Bitte in ein Netz aus Mord und Intrigen in der Politik. Solche Probleme sind dem "Walker" normalerweise unbekannt, er unterhält sonst nur die Frauen, wenn ihre Ehemänner keine Lust oder Zeit haben. Eifersüchtig müssen die Herren aus Politik und Wirtschaft aber nicht sein, denn der "Walker" ihrer Frauen ist schwul. Doch dann gerät seine liebste Klientin Lynn Lockner, Gattin eines einflussreichen Senators, in Schwierigkeiten: Ihr Liebhaber, ein einflussreicher Lobbyist, wurde ermordet. Um sie zu schützen, behauptet Page gegenüber der Polizei, er habe die Leiche des Mannes entdeckt. Dieser Freundschaftsdienst droht ihm schon bald zum Verhängnis zu werden, denn ehe sich der Charmeur versieht, findet er sich in einem Netz aus Intrigen und Machtspielen wieder, bei dem man ihn zum Bauernopfer machen will. Von seinen vermeintlichen Freunden fallengelassen, muss er mit Unterstützung seines treuen Liebhabers Emek auf eigene Faust herausfinden, wer wirklich hinter dem Mord steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Woody Harrelson (Carter Page III.) Kristin Scott Thomas (Lynn Lockner) Lauren Bacall (Natalie van Miter) Ned Beatty (Jack Delorean) Moritz Bleibtreu (Emek Yoglu) Mary Beth Hurt (Chrissie Morgan) Lily Tomlin (Abigail Delorean) Originaltitel: The Walker Regie: Paul Schrader Drehbuch: Paul Schrader Kamera: Chris Seager Musik: Anne Dudley Altersempfehlung: ab 12