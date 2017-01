TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Actionserie Arrow Kettenreaktion USA 2013 16:9 Merken Ein gewissenloser Juwelendieb macht Starling City unsicher. Als Oliver versucht, den Schurken gemeinsam mit Felicity und Diggle aufzuhalten, bringt er seine Freunde in große Gefahr. Thea, die weiterhin bei Laurel arbeitet, wird indes von einem flinken Taschendieb der Geldbeutel gestohlen. Während Oliver versucht, bei Detective McKenna Hall zu landen, unternimmt Moira etwas gegen Malcolm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / The Hood) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Beth Schwartz, Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely