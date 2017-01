TNT-Serie 06:45 bis 07:30 Serien McLeods Töchter Seuchengefahr AUS 2004 16:9 Merken Der neue Pächter von Wilgul steckt in der Klemme, denn die Schafe, die er für seine Farm gekauft hat, scheinen an einer ansteckenden Krankheit zu leiden. Stevie erklärt sich sofort bereit, dem Mann zu helfen und findet schnell Gefallen an ihm. Nick hat inzwischen verstanden, dass er wagemutiger und spontaner handeln muss, wenn er Tess für sich gewinnen möchte, und lädt sie daher zu Champagner ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Michala Banas (Kate Manfredi) Craig MacLahlan (Kane Morgan) David Hoflin (Paul Kendall) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Karl Zwicky Drehbuch: Dave Warner Kamera: Roger Dowling Altersempfehlung: ab 12

