TNT Comedy 06:50 bis 07:15 Comedyserie King of Queens Alt, dick und hässlich USA 1999 16:9 Merken Carrie hadert mit ihrem bevorstehenden 30. Geburtstag. Daher will Doug den Tag für sie besonders schön gestalten - eine wahre Selbstüberwindung, denn am selben Abend findet das Wrestlingfinale statt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Merrin Dungey (Kelly Palmer) William Newman (Herb) Originaltitel: The King of Queens Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: David Bickel Kamera: Lennie T. Evans Musik: Andrew Gross

