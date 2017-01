Classica 22:55 bis 23:25 Musik Bach, Cellosuite Nr. 4 Es-Dur BWV 1010 D 1986 Stereo 16:9 Merken Die sechs Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach (1685-1750) sind ein Grundpfeiler im Repertoire für dieses Instrument. So wie ein Pianist sich stets aufs neue mit einem Standardwerk wie Bachs "Wohltemperiertem Klavier" auseinandersetzt, begleitet die Aufführung der Solosuiten einen Cellisten sein Leben lang. Mischa Maisky nahm den kompletten Zyklus 1986 in der Villa Caldogno bei Vicenza, die der berühmte Architekt Andrea Palladio um 1560 erbaut hat, für das Fernsehen auf. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Mischa Maisky (Violoncello) Originaltitel: Bach, Cellosuite Nr. 4 Es-Dur BWV 1010 Kamera: Hans Jura Musik: Johann Sebastian Bach

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 101 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 101 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 71 Min.