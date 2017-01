Classica 20:15 bis 21:15 Oper Strawinsky, Perséphone D 2012 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro Real de Madrid: "Perséphone" von Igor Strawinsky. Musikalische Leitung: Teodor Currentzis - Inszenierung: Peter Sellars. Mit Dominique Blanc (Perséphone), Paul Groves (Eumolpos) und Tänzern des Amrita Performing Arts, Kambodscha. Das Werk entstand in Zusammenarbeit mit dem französischen Dichter André Gide und wurde 1934 in Paris uraufgeführt. Demeters Tochter Perséphone begibt sich in die Unterwelt und bringt ein wenig Frühling ins Totenreich, doch auf der Erde leiden Bäume und Pflanzen. Perséphone sehnt sich nach der Erde. Schließlich darf sie auf Erden den Frühling einweihen, muß jedoch den Winter in der Unterwelt verbringen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dominique Blanc (Perséphone) Paul Groves (Eumolpos) Originaltitel: Strawinsky, Perséphone Drehbuch: Dominique Blanc, Paul Groves Musik: Igor Strawinsky