Junior 06:50 bis 06:55 Kinderserie Plop Das Faß mit Beerensaft B 1998 Stereo 16:9 Merken Plop will seine Freunde mit einem Fass Beerensaft überraschen. Er bittet sie auf ihn zu warten. Währenddessen kommt Schlünzi mit seinem eigenen Fass voll mit Beerensaft. Als er den Hahn öffnen will, bricht der ab. So müssen die drei das ganze Fass austrinken, weil sie nicht wollen, dass der leckere Saft auf den Fußboden fließt. Als Plop mit seinem Fass voller Saft ankommt, kann keiner der drei auch nur noch ein einziges Glas davon trinken ... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Agnes De Nul (Kabouter Kwebbel) Aimé Anthoni (Kabouter Klus) Originaltitel: Plop the Gnome Regie: Bart Van Leemputten Musik: Sammy Bruggeman

