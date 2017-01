RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie The Blacklist Mato (Nr. 66) USA 2015 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 2: Kirk will Liz in den "Sommerpalast" bringen, ein Landhaus, in dem sie in ihrer Kindheit die Sommer verbracht haben. Er hofft, ihr dort beweisen zu können, dass sie tatsächlich seine Tochter, Masha, ist. Doch um zu entkommen, tötet Liz den Piloten des Wasserflugzeugs, das daraufhin über dem Golf von Mexiko abstürzt. Kirk und Liz werden nach einigen Stunden im Wasser von einem Fischer entdeckt, den Kirk anschießt, als dieser die Küstenwache verständigt. Im "Sommerpalast" angekommen, kehrt Liz' Erinnerung teilweise zurück. Sie findet eine Schatzdose, die sie mit ihrer Mutter im Garten vergraben hatte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe Zuma) Originaltitel: The Blacklist Regie: Andrew McCarthy Drehbuch: Daniel Cerone Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16